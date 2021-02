Sabatini: Â«Nessuno dei centrocampisti della Juventus titolare all’Inter!Â»

Sabatini: «Nessuno dei centrocampisti della Juventus titolare all’Inter!»

Condividi questo articolo

Sandro Sabatini

Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista, ha commentato la vittoria dell’Inter con la Lazio durante la trasmissione televisiva “Pressing”. Tra i temi trattati, anche il confronto tra la rosa nerazzurra e quella della Juventus di Andrea Pirlo.

MUSO DAVANTI – La vittoria contro la Lazio ha proiettato l’Inter in vetta alla classifica, in solitaria, ad una settimana dal derby col Milan. Secondo il giornalista Sandro Sabatini ci sono pochi dubbi sulla favorita per lo scudetto: «L’Inter è la squadra più forte del campionato e ora potrà sfruttare tutta la settimana intera per allenarsi. Ma voglio dire anche un’altra cosa: nel centrocampo dei nerazzurri, visto con la Lazio, nessuno dei centrocampisti della Juventus giocherebbe titolare. Arthur? Farebbe tribuna. In questo campionato, secondo me, non c’è una rosa più completa di quella di Antonio Conte».