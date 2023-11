Sabatini: «Nemmeno Thuram pensava fosse così forte! Invenzione»

Thuram ieri ha segnato la sua prestazione con uno splendido finale, dove ha spazzato via i giocatori del Salisburgo. A Microfono Aperto, su Radio Sportiva, il giornalista Sabatini lo esalta e dà credito a un dirigente dell’Inter.

L’IDEA – Sandro Sabatini cambia opinione rispetto a qualche mese fa sull’Inter: «Dicevo che senza Romelu Lukaku e André Onana si era indebolita. Invece ha preso un portiere credibilissimo – ancor più di Onana – e Marcus Thuram che nessuno pensava fosse così buono. Forse neanche Thuram. Lui prima punta è un’invenzione di Piero Ausilio: sta venendo fuori un giocatore che, forse, ancora non vale Lukaku per i gol segnati ma è incredibile sia arrivato all’Inter a condizioni economiche così vantaggiose».

GLI SCENARI – Dopo aver parlato di Thuram, Sabatini si sposta sulle prossime partite: «L’Inter secondo me a Lisbona farà turnover. Però c’è ancora una giornata di campionato e due giornate di sosta. Con tutte queste squadre che vanno per le nazionali Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi tremano. Sulla carta fai la miglior formazione con Juventus e Napoli e poi turnover col Benfica, ma devi capire come tornano i nazionali e i sudamericani. Non lo sa neanche Inzaghi ora: aspetti venti giorni. L’Inter ha qualcosa in più, sono solo due punti in prossimità di uno scontro diretto che potrebbe diventare clamorosamente importante per la corsa scudetto. Però ha una profondità di rosa notevole».