Sabatini: «Il Napoli stasera giocherà ‘come’ l’Inter. Un ricordo di Simoni»

Sabatini prova ad anticipare come sarà Napoli-Inter, la Supercoppa Italiana in programma stasera alle 20 a Riyad. Da Microfono Aperto, su Radio Sportiva, il giornalista ricorda anche Simoni.

AVVERSARIO OSTICO – Col cambio di formazione per Walter Mazzarri gli azzurri si sono qualificati in finale di Supercoppa Italiana. E Sandro Sabatini si lega a questo: «Secondo me il Napoli stasera farà una partita giocando difesa e contropiede. Perché comunque per mettere in difficoltà l’Inter devi giocare difesa e contropiede, che sono le sue armi. Cito la partita Monza-Inter: a parte il primo gol gli altri sono venuti tutti da contropiede. Quindi il Napoli credo che sarà un osso duro questa sera».

IL RICORDO – Il 22 gennaio come oggi, ma nel 1939, nasceva Luigi Simoni. L’allenatore, scomparso nel 2020, per un anno e mezzo ha guidato l’Inter quando proprio Sabatini ne era addetto stampa. Il suo ricordo: «L’esonero del 1998? Massimo Moratti si pentì di quella decisione. Il ricordo è di una grande persona, che riusciva a creare un rapporto familiare, rispettoso ed educato. Una persona d’altri tempi, di cui mi permetto di aggiungere una cosa che non è stata detta spesso: era un bravissimo allenatore. Era uno di quegli allenatori che valorizzavano lo spogliatoio, che avevano lo spogliatoio come punto di forza e che adattavano la squadra ai giocatori che avevano. Un qualcosa che ora non succede spesso. Poi penso che sia passata in secondo piano la sua bravura come tecnico per la sua bravura come persona, altrimenti non mi spiegherei come si parli di Simoni soprattutto come persona».