Sabatini: «Napoli-Inter decisiva? Ci sono due differenze»

Sandro Sabatini, noto giornalista e opinionista sportivo, ha commentato la vittoria della Juventus su Rai 2. Tra i vari argomenti trattati al tavolo di Pressing, ha anche parlato del percorso dell’Inter di Simone Inzaghi.

DIFFERENZE – Al termine della domenica di Serie A, negli studi di Rai 2 a La Domenica Sportiva, si è parlato anche del sorpasso dell’Inter sugli azzurri. Ecco le parole di Sandro Sabatini: «Napoli-Inter decisiva? Se vince l’Inter, sì, sarà una partita decisiva; se vince il Napoli, invece, non lo sarà ancora. Il doppio impegno dell’Inter non sta dando i risultati che ci si aspettava. Anche l’Atalanta, se giocasse con una continuità regolare e non per forza come oggi, potrebbe essere in lotta per lo scudetto».