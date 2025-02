Sabatini: «Napoli-Inter, è come una finale di Champions League»

Walter Sabatini, storico dirigente sportivo, ha parlato della gara in programma sabato pomeriggio al Maradona tra Napoli e Inter. Queste le sue parole raccolte a Radio Kiss Kiss.

SCONTRO SCUDETTO – Walter Sabatini, ex dirigente dell’Inter e noto direttore sportivo, in un collegamento con Radio Kiss Kiss ha parlato della prossima partita di Serie A dell’Inter che sarà impegnata a Napoli nello scontro diretto per lo scudetto. Queste le sue parole: «La sconfitta che rovina il Napoli non è stata Como. L’Inter sta preparando la gara di sabato come una finale di Champions League come sta facendo anche il Napoli. Il Napoli dovrà essere prudente con i nerazzurri perché se lasci campo libero all’Inter ti uccide. Conte non modificherà i suoi piani, farà una partita accorta per poterla vincere però. Il Napoli deve sospendere qualsiasi pensiero fino alla gara con l’Inter, poi sarebbe sgarbato non pensare anche all’Atalanta per lo scudetto. Nico Paz? Può diventare un grande calciatore, uno da Real Madrid».