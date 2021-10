Sabatini: «Milinkovic-Savic? Provai a portarlo all’Inter! Chiesta una cifra»

Milinkovic-Savic poteva trasferirsi all’Inter fra il 2017 e il 2018. La rivelazione arriva da Walter Sabatini, ex dirigente Suning, in una diretta sulla pagina Facebook Back to the Football.

IL RACCONTO – Walter Sabatini da qualche settimana non è più al Bologna. Il dirigente ricorda un episodio di quando gestiva le squadre Suning: «C’è stato un momento che abbiamo tentato di prendere Sergej Milinkovic-Savic, all’Inter. C’era stata una richiesta, non fatta direttamente da Igli Tare e Claudio Lotito ma attraverso la mediazione degli agenti. Si parlava di cinquanta-sessanta milioni, ma la Lazio quella cifra non l’avrebbe presa. Ma rifiutare cinquanta-sessanta milioni per un giocatore è un discreto coraggio».