Sabatini: «Milan-Inter? Molti rimpianti per Inzaghi. Conte? Dico questo»

Sandro Sabatini ha detto la sua sul derby tra Inter e Milan e su Roma-Napoli, match disputati ieri 2 febbraio e terminati entrambi con il punteggio di 1-1. Il giornalista ha posto l’accento sul tema dei “rimpianti” delle varie compagini coinvolte.

IL COMMENTO – Sandro Sabatini si è espresso a Pressing sull’ultima giornata del campionato di Serie A, focalizzando la sua attenzione soprattutto su Milan-Inter e Roma-Napoli, entrambe terminate 1-1: «Al derby di Milano, il grosso lo hanno fatto i cambi che sono entrati. Chi ha perso l’occasione tra Napoli ed Inter? Allora… di solito chi ha perso l’occasione è quella squadra che ha giocato dopo ed ha pareggiato al 92′. Mi riferisco al Napoli, in questo caso, per cui Conte ‘avrebbe perso l’occasione’. Però anche chi ha giocato bene e ha preso tre pali ne ha di rimpianti».

Sabatini sui rimpianti dell’Inter per la mancata vittoria contro il Milan

IL RAGIONAMENTO – Sabatini si è successivamente pronunciato sul tema dei rimpianti dell’Inter per la mancata vittoria contro il Milan: «L’Inter ne ha molti di rimpianti per le tante occasioni sprecate, ma alla fine è riuscita a trovare il pareggio. Anche perché al 92′ era ancora in svantaggio!»