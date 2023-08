Sabatini: «Mercato Inter, non solo altri brutti e cattivi. Marotta sorpreso»

Sabatini dà qualche responsabilità anche alla società Inter, citando direttamente Marotta, per i problemi avuti in sede di mercato quest’estate. Il ragionamento del giornalista tocca diverse operazioni, come ha detto su Radio Radio Mattino.

COLPA DI CHI? – Sandro Sabatini è perplesso per lo stop su Lazar Samardzic: «Molto generica la versione che hanno fatto trapelare. Le commissioni sono una parte cash, non so che dire: è chiaro che è successo qualcosa per cui il padre di Samardzic ha voluto rilanciare. Qualcosa è successo, però tra le tante ipotesi che faccio io è che, visto che Rafaela Pimenta aveva fatto la mediazione nella trattativa, era prevista una parte per lei. E ora è arrivato il padre a volerle a sua volta. Io non voglio schierarmi contro l’Inter e sono convinto che, nella situazione Samardzic, ha il 99% della ragione. Però mi sembra che sul mercato dell’Inter succeda sempre qualcosa e l’altro sia quello brutto e cattivo. Da Romelu Lukaku a Gianluca Scamacca, ora anche Samardzic con le commissioni… Secondo me andava protetta meglio questa situazione».

SEMPRE PROBLEMI – Sabatini non risparmia critiche a Giuseppe Marotta e i dirigenti: «Gianluca Scamacca costava troppo, Romelu Lukaku era andata per le lunghe perché l’Inter lo voleva prendere di nuovo in prestito. L’obiettivo dell’Inter era fare un altro prestito, prima di arrivare a quanto chiedeva il Chelsea. Per poi scoprire che l’aveva già dato alla Juventus. La storia è questa, piena di difficoltà, ma aspettiamo. Per Marko Arnautovic io credo che ci sia il margine di fare una trattativa, perché il giocatore spinge per andare all’Inter. Però ti ritrovi a pagare dieci milioni per Arnautovic, che è fortissimo ma va per i trentacinque anni. Questa è la situazione dell’Inter. E il tempismo di Marotta mi sembra che quest’anno, in questo mercato, l’abbia portato a rimanere più volte sorpreso».