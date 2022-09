Sabatini: «Marotta il migliore ma non sempre ha vinto. Attenzione agli infortuni»

Sabatini in un intervento radiofonico sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato di Beppe Marotta e della lotta scudetto considerando gli infortuni di Inter e Milan.

NON SEMPRE VINCITORE – Sandro Sabatini elogia l’Amministratore Delegato dell’Inter: «Marotta è il migliore dirigente in Italia ma era presente alla Juventus anche al primo anno con Del Neri. È all’Inter con Luciano Spalletti, il primo anno di Antonio Conte, adesso con Simone Inzaghi, però non è che vince tutte le volte eh».

LOTTA SCUDETTO – Sabatini parla anche del discorso infortuni: «Il Milan può continuare a fare bene ma attenzione al discorso infortunio per le squadre di vertice, vedi adesso l’Inter con l’infortunio di Marcelo Brozovic e già tanti assenti dei rossoneri Calabria, Tonali, Hernandez».