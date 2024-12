Sabatini: «Marotta-Conte, chi ha ragione? Occhio alla terza!»

Napoli e Inter sono le prime candidate a vincere lo Scudetto. Sandro Sabatini dissente e su Radio Sportiva avverte su un altro pericolo parlando del dibattito Antonio Conte-Giuseppe Marotta.

PERICOLO – Tra Giuseppe Marotta e Antonio Conte Sandro Sabatini prende la terza via: «Il Napoli ha le carte in regola per vincere il campionato, Marotta dice che il Napoli è favorito. Conte invece lo smentisce. Si offendono Napoli e Inter, Conte e Marotta, se dico la mia, perché entrambe le società fanno polemica e dimenticano l’Atalanta. Nessuno nomina la squadra di Gasperini, io consiglio di stare estremamente attenti».

Marotta-Conte, ma non solo. La Champions League dell’Inter secondo Sabatini

EUROPA – Concluso il discorso su Marotta, per il torneo al di fuori dei confini Sabatini invece è più positivo: «La Champions League? Per me l’Inter ha grandi possibilità anche in Europa, è una squadra forte. Magari potrebbe ritrovarsi ad un certo punto a rendere meno in campionato e più in Champions League. Quest’anno non è il Real Madrid dei vecchi tempi, non ci sono i vecchi Manchester City e PSG. Alla fine si scremano le grandi storiche, quelle che si trovano sono Inter e Bayern Monaco, la finale del 2010. I nerazzurri possono arrivare in finale, assolutamente. Il mio è un pronostico, vale poco perché può essere anche una speranza. Magari rivediamo Inter-Bayern Monaco in finale di Champions».