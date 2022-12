Sabatini: «Marotta? AD sia alla Juventus che all’Inter! No stessa carica»

Il terremoto in casa Juventus ha inalberato le voci di un possibile ritorno di Marotta, attuale AD Inter, nuovamente in bianconero. Sabatini non è convinto

IPOTESI REMOTA − Su Radio Radio, Sandro Sabatini ha parlato dell’ipotetico ritorno del dirigente alla Juventus: «Beppe Marotta ritorna in bianconero? Sta passando un nome inosservato in realtà ed è quello di Giovanni Rossi del Sassuolo. Marotta è uscito dalla Juventus da Amministratore Delegato ed è Amministratore Delegato anche all’Inter e non può rientrare a Torino come DG. Non credo che la dirigenza gli riaffiderebbe la carica nuovamente di AD nonostante lui sia il miglior dirigente italiano ed è apprezzato da tifosi e colleghi».