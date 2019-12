Sabatini: “Marcos Alonso-Inter, poco diverso da Biraghi. Per...

Sabatini: “Marcos Alonso-Inter, poco diverso da Biraghi. Per il mercato…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato dell’ipotesi Marcos Alonso per l’Inter, di Cristiano Biraghi e non solo

NAINGGOLAN-VIDAL – Queste le parole del giornalista Sandro Sabatini sulla similitudine tra l’obiettivo dell’Inter, Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, e il giocatore ceduto in prestito al Cagliari, Radja Nainggolan: «Non c’è nessuna differenza tra i 2 dentro e fuori dal campo, si equivalgono».

INFORTUNIO SENSI – Quindi sull’infortunio del centrocampista nerazzurro Stefano Sensi: «Aveva avuto un infortunio, è stato affrettato il ritorno e si è subito rifatto male. Gli altri infortuni in casa Inter sono in gran parte traumatici. Per il mercato sono a caccia di un difensore».

MARCOS ALONSO-INTER – Infine su Marcos Alonso, terzino del Chelsea accostato all’Inter: «Ottimo giocatore, ma tra lui e Biraghi la differenza non è enorme».