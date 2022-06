Sabatini: «Lukaku un tappo per Dybala. Solo una parte dell’Inter lo vuole»

Sandro Sabatini, in collegamento su Tutti Convocati su Radio 24, si è concentrato sulla questione Dybala-Inter. Numericamente, la Joya non ha spazio. Inoltre, solo una parte della dirigenza spinge ormai per averlo

TAPPO − Sabatini commenta la situazione legata a Dybala: «Tante cose diventano vere questa settimana: da Romelu Lukaku a Divock Origi passando per Paul Pogba e Angel Di Maria. La cosa che non diventerà vera a breve è Paulo Dybala. L’Inter fondamentalmente ha preso Lukaku che diventa un tappo per la Joya in senso numerico. Per Dybala non c’è più posto, quando usciranno due tra Dzeko, Correa e Sanchez ci sarà posto anche per lui. Per una parte dell’Inter c’è qualche ripensamento per lui. Beppe Marotta spinge ma Steven Zhang e Simone Inzaghi non lo assecondano più di tanto. Per Dybala è difficile trovare un posto titolare all’Inter».