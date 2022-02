Sabatini: «Lukaku può tornare all’Inter dal Chelsea? In un caso sì!»

Lukaku sta passando un momento decisamente negativo al Chelsea, tanto che ieri è rimasto in panchina per tutto l’incontro vinto per 2-0 sul Lille (vedi articolo). Sabatini, dallo studio di Canale 5 sulla Champions League, ritiene ci sia una possibilità di vederlo all’Inter di nuovo.

LO SCENARIO – Quale futuro per Romelu Lukaku? Dovrà iniziare a farsi questa domanda il Chelsea visto che Thomas Tuchel lo tiene fuori spesso. Sandro Sabatini ipotizza sviluppi di mercato: «Può tornare all’Inter a fine stagione? Bella domanda. Con i parametri, con i soldi dell’ultimo trasferimento no. Se il Chelsea lo dà in prestito sì. Lukaku ha preso sette palloni nell’ultima partita».