Sabatini: «Lukaku non è più quello di due anni fa! All’Inter meglio Dzeko»

Sandro Sabatini, su Pressing, ha sparato a zero contro Lukaku e il suo rendimento all’Inter. Il giornalista ritiene Dzeko molto meglio dell’attaccante belga

VERO PROBLEMA − Sabatini individua in Lukaku il vero flop dei nerazzurri: «Cambi Inter? A Lecce, si è parlato di mossa eccezionale piuttosto che mossa della disperazione. Viene elogiato Sarri perché ha indovinato le sostituzioni, no, ha sbagliato la formazione iniziale. Il punto interrogativo nell’Inter è il rendimento di Lukaku che in pochi sfiorano. Lukaku non è più quello che era due anni fa! Con Dzeko gioca meglio la squadra di Inzaghi».