Sabatini: «Lukaku non al Milan, ma per l’Inter difficile. Il motivo»

Sabatini è dubbioso sul futuro di Lukaku, che il 30 giugno tornerà per fine prestito al Chelsea anche se ai Blues non è certo gradito. Su Radio Radio, il giornalista non crede troppo all’ipotesi Milan ma nemmeno a quella di un nuovo ritorno all’Inter.

GLI SCENARI – Questo il pensiero di Sandro Sabatini sull’attacco dell’Inter: «Al momento la coppia titolare è Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il discorso si collega a Romelu Lukaku: io non dico che andrà al Milan, ma vedo difficile che possa tornare all’Inter con la stessa formula dell’anno scorso. Lo vedo praticamente impossibile. Penso a quello che può succedere non adesso al 30 giugno, ma al 15 luglio se Lukaku sarà ancora lì. O resta al Chelsea, oppure lo mette in qualche trattativa: e Lukaku che fa, si mette a rinunciare a qualsiasi squadra? Non ce lo vedo a rifiutare altre destinazioni, se l’Inter non riesce a entrare in qualche trattativa col costo del cartellino, non solo il prestito. Lui è voluto tornare a tutti i costi, praticamente noleggiato».