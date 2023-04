Sabatini: «Lukaku e Lautaro Martinez sopravvalutati, la rosa no!»

Sandro Sabatini, ospite a ‘Microfono Aperto’ su Radio Sportiva, ha detto la sua sulla qualità della rosa dell’Inter soffermandosi in particolare su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

TUTTI OK TRANNE UNO − Sandro Sabatini ha parlato del reale valore della rosa dell’Inter e in particolare di Romelu Lukaku: «In generale la rosa non è stata sopravvalutata assolutamente. C’è un giocatore della rosa, ovvero Lukaku che è stato sopravvalutato e questo lo dicono i suoi numeri. Lui segna su rigore quando c’è, ma non in campo. Il suo rendimento non è paragonabile allo stipendio che percepisce e alla valutazione che la società fa di lui».

SOVRASTIMATO − Il giornalista ha poi espresso un suo parere anche su Lautaro Martinez: «Forse Lautaro Martinez un po’ sopravvalutato lo è. Tanto è vero che quando poteva andare via nessuno ha concretizzato un’offerta. Tutti sapevano che voleva rimanere all’Inter e ad esempio squadre come l’Atletico Madrid non hanno affondato il colpo da cento milioni. Quindi mi viene da pensare che su po’ sopravvalutato lo sia. Ora non gioca non riesce proprio a esprimersi. Però in questo non è diverso da tutti gli attaccanti. Quando non segnano si assomigliano tutti».