Sabatini: «Lukaku? Con lui la palla tornava al Monza! Ciurria cerca il rigore»

Sabatini se la prende con Lukaku per il suo subentro più che discutibile in Monza-Inter. A Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista critica poi Ciurria per aver cercato un rigore in avvio in un contrasto con Acerbi.

MALE IN TUTTO – Sandro Sabatini è in vena di critiche: «Quando l’Inter partiva con l’azione la palla arrivava a Romelu Lukaku che la restituiva immediatamente al Monza. Quando gioca Edin Dzeko nell’Inter stoppa la palla, ogni tanto la dà a destra e ogni tanto a sinistra. Rimbalzava il pallone quando c’era Lukaku. L’intervento di Francesco Acerbi? Patrick Ciurria trascina il piede destro, nella scorsa giornata a Paulo Dybala hanno dato rigore alla Roma. È Ciurria che lo va a cercare il rigore».