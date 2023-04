Sabatini: «Lukaku caso unico in carriera. L’Inter così non lo vuole»

Lukaku sembra destinato a una nuova panchina in Juventus-Inter, dopo l’errore assurdo sabato contro la Fiorentina (vedi formazione). Il giornalista Sabatini si espone: a Radio Radio – Lo Sport afferma che con queste condizioni non rimarrà oltre giugno.

MOMENTO NO – Sandro Sabatini trova una stranezza in vista del derby d’Italia di oggi: «Sono curioso. La quota della Juventus sta aumentando, vuol dire che stanno puntando sull’Inter a spanne. Diventa difficile capire il perché di questo flusso di pronostici a favore dell’Inter: per me alla partita di stasera la Juventus arriva con delle certezze pari alle incertezze avversarie. Che Romelu Lukaku sbagli dei gol e non sia colpa di Simone Inzaghi sono d’accordo, ma ci vuole il coraggio di dire che il Lukaku conosciuto con Antonio Conte è un caso unico nella sua carriera. Il secondo campionato che ha fatto con Conte non l’ha mai fatto né prima né dopo: bisogna ripensare alla valutazione. Lukaku l’Inter non vuole tenerlo in prestito alle stesse condizioni di quest’anno, ossia solo con l’ingaggio pagato».