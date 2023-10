Sabatini: «Lukaku? Anche i tifosi dell’Inter spiazzati in finale!»

Sabatini replica a Lukaku, che ieri ha tuonato dal ritiro del Belgio contestando – pur senza andare in fondo – l’Inter per quanto avvenuto in estate. Il giornalista, nel corso di Radio Radio Mattino, ricorda quanto di sbagliato ha fatto l’ex numero 90 nella finale di Champions League.

L’ERRORE – Sandro Sabatini se la prende con Romelu Lukaku dopo le bizzarre dichiarazioni di ieri dal Belgio: «Anche i tifosi dell’Inter sono rimasti spiazzati da quello che ha fatto in finale. No, a me non risulta. Che la squadra ci sia rimasta male sul tradimento di Lukaku è vero, c’è un particolare in più che mi ricordo: Simone Inzaghi non sapeva cosa fare, perché a fine campionato tenevano il muso tutti e due, Edin Dzeko e Lukaku. Peraltro Lukaku rendeva di più entrando a gara in corso, giocando trenta minuti. Arrivò con questa situazione che scontentava tutti, alla fine accontentò solo Dzeko nella finale. Ma con chi ce l’ha Lukaku: c’è un particolare, una dichiarazione di Giuseppe Marotta di aprile. Disse che sarebbe tornato al Chelsea a fine stagione, poi si sarebbe visto: questa frase non è stata assorbita molto bene. Ricordiamoci che era arrivato per Antonio Conte, ma poi era tornato quando c’era Inzaghi».