Sabatini: «Lotta scudetto? Inter e Napoli. Il Milan non lo vedo in corsa»

Sandro Sabatini, opinionista calcistico, ha parlato a Radio Sportiva. Tra i temi toccati, anche un passaggio sull’Inter.

LOTTA – Sandro Sabatini, noto opinionista sportivo, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha commentato la corsa scudetto tra Inter e Napoli. Tra i tanti temi toccati anche il derby perso dai nerazzurri con il Milan che era rientrato in corsa. Queste le sue parole: «Derby perso? Il Milan giocò un grande derby, in quella occasione secondo me per circa un’ora era stato un match equilibrato, poi ci fu uno squilibro coincidente con i cambi di Inzaghi. Calhanoglu non è mai stato espulso, era ammonito ed è stato espulso. Lotta scudetto? Napoli, Inter, Juventus e Atalanta, i bergamaschi sono una quarta opzione. Mi dispiace per i rossoneri, ma non vedo il Milan nella corsa al tricolore».