Sabatini: «Lookman? Pochi quei soldi, magari c’è un patto tra loro»

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha commentato il dossier di Lookman finiro nel mirino dell’Inter.

AFFARE – Sandro Sabatini, noto opinionista sportivo a Mediaset, nel corso della puntata odierna di Radio Sportiva, ha commentato la notizia dell’Inter pronta a offrire quaranta milioni di euro per Lookman. Queste le parole in collegamento radio: «Quaranta milioni per lui mi sembrano una cifra bassa, a meno che non ci sia un accordo tra il giocatore e la dirigenza. Ma ho i miei dubbi che il valore sia davvero così contenuto. Anche a cinquanta milioni, secondo me, Lookman sarebbe comunque un colpo importante».