Sabatini: «Lookman? Se non si chiude, le critiche vanno ad Oaktree»

Sabatini ha detto la sua sull’operazione Lookman. L’attaccante nigeriano vuole l’Inter, ma servirà convincere l’Atalanta. Il giornalista tira in ballo Oaktree.

SCIOCCO NON RIUSCIRE A CHIUDERE – Sandro Sabatini, su Radio Sportiva, risponde alla domanda di un ascoltatore sulla trattativa Ademola Lookman: «Penso che si farà, ma lo penso perché credo ci sia una distanza minima tra l’offerta dell’Inter e la richiesta dell’Atalanta. Sarebbe sciocco non farla se l’Atalanta chiede 50 e l’Inter arriva a 45. Stiamo considerando che il prezzo è quello, con un piccolo particolare: l’Inter ha reso pubblica la sua offerta, mentre l’Atalanta non ha reso pubblico il prezzo. Potrebbe essere anche di più il prezzo dell’Atalanta. Ma ha ragione la Dea, il prezzo mica lo fa solo l’acquirente, il prezzo lo fa chi vende. Ma a 50 milioni, Lookman è un super affare. Sarebbe comprato molto bene e non venduto molto bene. Marotta e Ausilio hanno il compito di convincere Oaktree, che Lookman a 50 milioni è il prezzo giusto. Se dovesse sfumare questo colpo, secondo me, noi opinionisti dovremmo indirizzare le nostre critiche non a Marotta o ad Ausilio, bensì ai fogli Excel e ai business plan di Oaktree».