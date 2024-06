Sabatini, che logorio!: «Scudetti Inter? Scomponiamo, 19 più uno»

Sabatini non si dà pace sugli scudetti dell’Inter e decide di scomporli, dando manforte ad un tifoso juventino in ascolto.

ALMANACCO – Su Radio Sportiva, ancora polemiche sterili e insensate sul numero di scudetti dell’Inter. Un ascoltatore di fede juventina ha incalzato a tal proposito Sandro Sabatini, il quale ha risposto in questo modo: «Il ventesimo scudetto dell’Inter è composto dai 19 vinti sul campo e da uno vinto a tavolino, ma sull’almanacco sono venti. Prescrizione Inter? Istituto giuridico che consente di non scontare una pena perché sono passati i termini del giudizio. Io sono a metà strada: gli scudetti della Juventus sono 36, quelli dell’Inter 20, ma è giusto scomporli in 19 più uno».

Inter e numero scudetti: come logora il ventesimo…

POLEMICHE STERILI – L’ultimo scudetto stradominato logora evidentemente i tifosi delle altre squadre e non solo. Quella notte del 22 aprile rimarrà indelebile nella storia del calcio italiano e nella storia del club nerazzurro. Venti scudetti e seconda stella vinti sbattendo lo scudetto in faccia ai cugini del Milan con ben cinque giornate di anticipo. Nonostante ciò, le polemiche continuano, soprattutto da quei tifosi non della Beneamata, che hanno dimenticato ormai come si festeggia e come si alza un titolo.