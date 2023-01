Sabatini: «L’Inter ha sbagliato con Skriniar. Era da vendere quest’estate!»

Sandro Sabatini commenta a Radio Sportiva la situazione Skriniar, che adesso è sempre più vicino alla cessione già a gennaio

DA IMPACCHETTARE – Ecco il commento di Sandro Sabatini sulla situazione Skriniar. Secondo il giornalista, il difensore slovacco era da cedere quest’estate: «Se quest’estate c’era offerta per Skriniar era da impacchettare subito. Prima dell’offerta alla società sicuramente c’è stato il contatto con il giocatore. Ovviamente lui ha accettato, per una questione di soldi. È così che fanno le società grandi con i più i piccoli. Il PSG gli ha offerto di più. L’Inter doveva lasciarlo partire quest’estate. Non facendolo ci ha rimesso i soldi quest’estate e l’eventuale possibilità di trovare un sostituto».