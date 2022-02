Sabatini: «Lautaro Martinez soffre la concorrenza! Inter, de Vrij problema»

Sabatini critica in particolare de Vrij e Lautaro Martinez, per il loro rendimento recente con l’Inter. Il giornalista, ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, se la prende soprattutto con l’olandese.

DA GESTIRE – Sandro Sabatini trova due problemi su tutti: «A me sembra che l’Inter abbia già passato il momento di crisi e stia riprendendo, ritornando in ascesa. Lautaro Martinez? Per me soffre la concorrenza. L’anno scorso non aveva nessuna concorrenza di Alexis Sanchez, secondo me la sta soffrendo. L’Inter ha avuto un periodo di appannamento, ma adesso ne è serenamente uscita. Certo: ha giocato a Napoli, il derby settanta minuti alla grande e poi ha perso. Diamo un nome e cognome ai problemi: Stefan de Vrij lo è. Lautaro Martinez, che sente la concorrenza di Sanchez, può diventarlo. L’Inter sta facendo molto meglio dell’anno scorso, in Europa e in Italia».