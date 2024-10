Sabatini: «Lautaro Martinez con i rigori è come i bambini. Vi spiego»

Sandro Sabatini non ha dubbi su uno dei problemi più grandi di Lautaro Martinez. Su Radio Sportiva dà un consiglio all’attaccante dell’Inter prima del match con l’Empoli.

CONSIGLIO – Lautaro Martinez segna a fatica in questa stagione ed è in un momento estremamente opaco. Sandro Sabatini gli dà un consiglio: «Deve ricominciare a battere i rigori se vuole sbloccarsi. Con i rigori a forza di lasciarli a Calhanoglu, Taremi e Zielinski rimane bloccato nella testa. Lui è ancora al rigore sbagliato di Madrid con l’Atletico, è come i bambini che cascano dalla bicicletta e non ci vogliono più tornare. Lautaro Martinez deve ricominciare a segnare con un calcio di rigore. Con l’Atletico Madrid l’ha tirato in curva? Lo tiri ad Empoli che non esiste la curva. Non è solo un problema fisico per lui nonostante sia tornato tardi dalle vacanze dopo la Copa America. L’argentino ha un problema di testa con il gol, questo si capisce anche dalle situazioni a centrocampo dove perde palla e si butta per terra in attesa che l’arbitro fischi».