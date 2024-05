Sabatini: «Lautaro Martinez? Non può essere dietro questi quattro!»

Sabatini si è concentrato sulla querelle Lautaro Martinez-Inter. Il giornalista confronta lo stipendio del Toro con quello di quattro suoi colleghi.

INGAGGIO − Sabatini sullo stipendio del capitano: «L’Inter ha vinto lo scudetto non solo per la sua “proposta di gioco”, seppur notevolissima. Ha vinto soprattutto per i gol di Lautaro Martinez, quindi la “proposta di contratto” deve essere altrettanto notevole. Quanto vale/merita Lautaro? Finora si è discusso solo della richiesta del capitano nerazzurro. Che ora guadagna sei milioni netti. E punta ad arrampicarsi oltre dieci, crescendo poi ancora di più, fino a raddoppiare, negli anni, l’attuale compenso».

Sabatini confronta Lautaro Martinez con compagni e rivali

COLLEGHI − Sabatini sottolinea il confronto: «Una carta viene invece suggerita dalla classifica marcatori del campionato appena concluso. Il capitano dell’Inter ha segnato più di Vlahovic (che fra poco approda a dodici milioni), più di Osimhen a quota dieci con clausola d’uscita compatibile con il mercato internazionale, più di Lukaku che vivrà ancora un’estate da separato in squadra al Chelsea. E perfino più di Rafa Leao. Sì, perché il portoghese è “schedulato” a sette milioni netti, ma in realtà il Milan si è accollato i soldi del contenzioso con Sporting e Lille».

TABELLE − Sandro Sabatini confronta l’ingaggio del Toro a quello di altri compagni: «Attenzione alle tabelle interne, quelle che appaiono a prima vista anche agli occhi dei nuovi boss di Oaktree: Lautaro guadagna poco più di Sanchez, Correa e Arnautovic. Il capocannoniere e capitano della squadra ha uno stipendio che non eccelle rispetto a terza, quarta e quinta punta della rosa. Spicca invece il rendimento: non c’è paragone. Ma è proprio dal confronto italiano che il capitano interista esce con la consapevolezza di valere uno stipendio almeno pari a tutti gli attaccanti appena battuti nella classifica marcatori: Vlahovic, Osimhen, Lukaku e Leao. Ecco: Lautaro non può essere il quinto. Gli attuali sei milioni sembrano pochissimi. Otto pochi. Dieci il giusto. Di più, insomma».

Fonte: Tuttosport – editoriale Sandro Sabatini