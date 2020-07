Sabatini: “Lautaro Martinez e l’Inter, doppia trattativa. Su Messi è strano”

Sabatini crede a Lautaro Martinez al Barcellona, un po’ meno a Messi verso l’Inter. Il giornalista non è così convinto che le voci degli ultimi giorni sul numero 10 dei catalani siano realistiche, visto che c’era una possibilità non sfruttata nel corso della stagione. Queste le sue parole nel corso del programma “Pressing Serie A” su Italia 1.

PROSPETTIVA PIÙ CHE COMPLICATA – Il giornalista Mediaset Sandro Sabatini non vede come realistico un trasferimento in questi mesi di Lionel Messi all’Inter: «Io sinceramente, al di là delle dichiarazioni di Josep Maria Bartomeu, non ci credo. Se devo essere sincero no, io non ci credo, poi per carità tutto è possibile. Mi sembra abbastanza strano che Messi aveva una clausola per liberarsi gratis, se voleva venire all’Inter approfittava di questa clausola e non lasciava trascorrere del tempo. Mi sembra molto simpatico, come avrebbe detto Massimo Moratti tanti anni fa, ma poco realistico. Lautaro Martinez e le voci sul Barcellona? È una doppia trattativa, anche perché l’Inter se lo tiene deve fare una trattativa per il rinnovo di contratto. Lautaro Martinez se non sbaglio non arriva a due milioni di euro ed è un ingaggio fuori mercato per il suo valore».