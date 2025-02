Sabatini: «Lautaro Martinez in serata nerissima. Juventus a tratti gigantesca!»

Sandro Sabatini ha analizzato la sfida tra Juventus e Inter, il cui risultato finale è stato di 1-0 per i bianconeri. Dal suo punto di vista, il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez è stato autore di una prestazione molto negativa.

IL RAGIONAMENTO – Sandro Sabatini ha commentato Juventus-Inter, match terminato 1-0 per i piemontesi, attraverso un editoriale pubblicato su calciomercato.com. Il giornalista ha posto l’accento sulla prestazione di alcuni calciatori nerazzurri: «Fronte Inter con Sommer ottimo e abbondante negli interventi “parabili”, non il gol quindi. Pavard e Acerbi sicuri, Bastoni intraprendente. Dumfries protagonista, Barella presente, Calhanoglu lontano dal top e Mkhitaryan al solito intelligente, più Dimarco efficace anche senza guizzi. Delusioni accoppiate in avanti: Taremi che a definirlo “opaco” gli si fa un favore e Lautaro in serata nerissima».

Sabatini sulla corsa scudetto e sull’andamento di Juventus-Inter

LE DICHIARAZIONI – Sabatini ha poi proseguito indicando il suo punto di vista sull’evoluzione di Juventus-Inter, esprimendosi poi sulla lotta scudetto: «Per l’Inter una sconfitta amara che appesantisce il distacco dal Napoli capolista e addirittura assottiglia ad appena tre punti il vantaggio sull’Atalanta terza. Nel primo tempo i nerazzurri avevano giocato meglio. Nella ripresa, sono spariti al cospetto di una Juventus a tratti gigantesca. E Simone Inzaghi non è riuscito a porvi rimedio».