Sabatini: “Lautaro Martinez, da vedere soldi per spendere. In generale…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Sandro Sabatini ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, e della ripresa del campionato di Serie A

SITUAZIONE – Queste le parole di Sandro Sabatini su Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. «In generale conosciamo il valore tecnico e tattico ma non sappiamo quanti soldi avranno le società per spendere».

CAMPIONATO – Sabatini sulla ripresa della Serie A. «Non si sa quando, ma il campionato verrà portato a termine. Ripartenza del campionato? Èdifficile ma come il bar, il ristorante e il negozio, anche il calcio deve ripartire e può dare una bella mano. Senza una cura e un vaccino dobbiamo convivere ma anche vivere. Il calcio è uno splendido collante della vita e della società. Si giocherà a stadi vuoti, ma nelle piazze e in spiaggia ci sarà una tv in cui si guarderanno le partite, come negli anni 60. Ci sarà una ripresa grazie al calcio. Chi parla di campionato falsato? Rispetto a prima, è la vita falsata. Tamponi ai calciatori? Vanno fatti a tutti, compresa la Serie A che comprende un migliaio di persone tra giocatori e staff. Non è che vengono tolti ad altri».

CORSA SCUDETTO – Sabatini sulla Lazio. «Non la vedo più così favorita per lo scudetto».

PORTE CHIUSE – Sabatini sulle partite senza pubblico. «Manca un po’ di agonismo, un po’ di sprint in più, sembra una partita di allenamento. Serie A tutta giocata in Sicilia? Sarebbe bello per Messina, Catania e Palermo, ma magari proponiamolo per una final eight di Coppa Italia».