Sabatini: «Lautaro? Forte, io però stra vedo per Dzeko, è fantastico»

Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva dove ha parlato della gara di ieri tra Inter e Milan e in particolare di Edin Dzeko.

FANTASTICO – A Sandro Sabatini è stato chiesto se Lautaro Martinez fosse l’attaccante più forte della Serie A. Questa la risposta del giornalista: «Secondo me l’attaccante più forte della Serie A non è lui ma Osimhen. Poi io stravedo per Dzeko, purtroppo soprattutto per i tifosi interisti, ha 37 anni. È un giocatore fantastico, è ovvio che alla sua età non può giocare tutte le partite. Se no succede come l’anno scorso che poi a marzo non ce la fa più. Sta avendo un rendimento incredibile per l’età che ha. Rendimento che crea anche dei rimpianti alla Roma». Il club nerazzurro è infatti intenzionato a rinnovare il contratto del bosniaco dopo l’ottima stagione disputata finora.