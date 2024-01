Sabatini: «La favorita in Arabia Saudita è l’Inter. Una particolarità»

L’Inter sembra partire con i favori del pronostico per questa esperienza in Arabia Saudita per la Supercoppa. Sandro Sabatini conferma su Italia 1.

FAVORITI – Sandro Sabatini ha pochi dubbi su chi dovrebbe vincere: «La favorita è assolutamente l’Inter. Questo lo dice il campionato, lo dice questa stagione. Si fa fatica a riconoscere il Napoli con lo Scudetto, ma può succedere di tutto in Arabia Saudita. Una particolarità però di mercato: Kean, che avrebbe voluto sfidare l’Inter in campionato con la Juventus, affronterà i nerazzurri invece in Champions League. È molto vicino all’Atletico Madrid».