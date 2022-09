Sabatini: «KO Inter? Nello spogliatoio qualcosa non torna! Un giocatore…»

Sandro Sabatini insinua problematiche nello spogliatoio dell’Inter così come in quello della Juventus. Il giornalista, ospite a Pressing, ha sfoderato un aneddoto di un ex giocatore

MOTIVAZIONE − Sabatini prova a dare una spiegazione delle difficoltà in casa nerazzurra: «KO dell’Inter con l’Udinese? C’è una moda seguita da allenatori sotto accusa come Inzaghi ma anche da allenatori on-fire come Pioli che appena c’è un giocatore ammonito lo si sostituisce. La squadra ne ha risentito. Secondo me c’è qualcosina che non torna nello spogliatoio di Inter e Juventus. Un ex giocatore un giorno mi disse che non c’è nessun giocatore che gioca contro l’allenatore ma c’è una squadra che gioca con l’allenatore».