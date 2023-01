Sabatini: «Kessié gran giocatore! Scambio con Brozovic dà il valore»

Sabatini è possibilista sullo scambio Brozovic-Kessié tra Inter e Barcellona indicato in questi ultimi giorni come possibile. A Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista lo promuove.

GIUSTO COSÌ? – Sandro Sabatini torna sul mercato estivo: «L’operazione Romelu Lukaku è grande a livello di calciomercato, ma poi c’è il calcio giocato. Da questo punto di vista è fallimentare. Rimpianto Paulo Dybala? Anche il Milan ha avuto la possibilità di valutare Dybala. La Juventus l’ha lasciato andare, l’Inter ha ripreso Lukaku e il Milan ha preso Charles De Ketelaere. Stasera hanno sbagliato tutti, tranne la Roma. Scambio tra Franck Kessié e Marcelo Brozovic? Secondo me l’Inter si troverà in buona compagnia. Kessié è un grande giocatore, parliamoci chiaro: anche Brozovic, però ti dà l’idea del valore di Kessié questo scambio. Inter-Verona? Partita abbastanza modesta. Poi che abbia sentito la stanchezza dei centoventi minuti di Coppa Italia e abbia pensato alla Supercoppa Italiana sì. La partita di mercoledì è poco importante per chi la vince ma diventa molto importante per chi la perde».