Sabatini: «Juventus-Inter? Entrambe peggiorate!» Poi cita Correa

Sabatini si esprime su Juventus-Inter, derby d’Italia della venticinquesima giornata. Il giornalista, ad un certo punto, parla pure di Correa.

DERBY D’ITALIA – Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Sportiva, ha analizzato la partita di domenica: «Non è un pronostico facile, visto anche la partita dell’andata. L’Inter sta un po’ peggio rispetto ad allora, ma anche la Juventus. Come le ho viste? L’Inter l’ho vista male male a Firenze e poi bene in casa con la stessa Fiorentina. La Juventus l’ho vista male male a Como e benino col PSV. L’Inter è più forte, ma la Juventus avrebbe in teoria qualche colpo dai singoli che potrebbe sparigliare questo divario».

Non solo Juventus-Inter, Sabatini risponde sull’attaccante

UOMO DRIBBLING – Sabatini ha poi risposto alla domanda di un tifoso nerazzurro sulla mancanza di un giocatore capace di saltare l’uomo nell’Inter: «Uomo che salta l’uomo? In teoria l’Inter ce l’aveva e doveva essere Correa. L’Inter salta l’uomo in velocità, con il gioco, succede con le triangolazioni, con i lanci di Calhanoglu. Il giocatore che salta l’uomo deve fare la seconda punta; quindi, esce uno tra Lautaro Martinez o Thuram? Se io fossi dell’Inter preferirei avere Lautaro e Thuram. Joao Felix per dire, lui è uno che salta l’uomo. Ma ci sono anche altri particolari, non solo il dribbling nel calcio».