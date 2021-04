Sabatini – giornalista di ‘Sport Mediaset’ -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, ironizza sulla nascita della Super League e soprattutto sull’utilizzo di Eriksen fatto da Conte nella prima parte di stagione dell’Inter

QUESTIONE DI GUSTO – La frecciatina di inizio settimana firmata da Sandro Sabatini non può mancare, sfruttando la traccia data dalla novità Super League: «Bisogna considerare anche che l’Inter ha una proprietà cinese con un modello di business orientato all’America. Nel girone di andata Antonio Conte non faceva giocare Christian Eriksen perché era troppo a livello Super Lega, non poteva giocare in Serie A (ride, ndr). Prima non vedevo giocare Eriksen ma vedevo giocare Arturo Vidal eh. E per Conte era meglio Vidal…». Questa la chiosa di Sabatini, che continua a punzecchiare Conte su questo argomento.