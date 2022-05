Sabatini: «Inzaghi ha vissuto due volte il sorpasso all’ultima. Protagonista»

Il discorso Scudetto si deciderà all’ultima giornata con Inter e Milan rispettivamente impegnate contro Sampdoria e Sassuolo. Sabatini ricorda i due precedenti di Inzaghi con il sorpasso al fotofinish

DUE PRECEDENTI − Sabatini su Sport Mediaset ricorda le due volte in cui Inzaghi si è ritrovato in una situazione del genere: «Simone Inzaghi si è trovato due volte in una situazione con il sorpasso all’ultima giornata: nel 2000 in campo con la lotta Juventus e Lazio. La Juventus perse a Perugia mentre i biancocelesti trionfarono in casa contro la Reggina. E poi sempre all’Olimpico si gioca il 5 maggio del 2002, lui è spettatore ma anche protagonista perché segna il 4-2 contro l’Inter. Il Milan si è trovato all’ultima anche nel 2011, solo Ibrahimovic è rimasto in questa rosa».