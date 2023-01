Sabatini: «Inzaghi, tante domande. Vuole tenere buono lo spogliatoio»

Il giornalista Sabatini a Radio Sportiva parla della gestione dello spogliatoio da parte di Inzaghi. Da parte sua anche alcuni dubbi riguardo alle scelte di Inter-Empoli.



RISPOSTE – Ecco le parole di Sandro Sabatini in merito alle scelte di Simone Inzaghi di lunedì sera: «Credo che Inzaghi voglia tenere buono lo spogliatoio. Edin Dzeko e Romelu Lukaku sono stati a guardare. Quella con l’Empoli sulla carta è una partita agevole. Dzeko sta a guardare perchè si stanca, Lukaku deve recuperare… Però poi c’è il fatto che Joaquin Correa a San Siro non può più giocare. Quando i tifosi ti prendono di mira non riesci a giocare. Idem Raoul Bellanova che è andato in confusione. Anche Milan Skriniar è andato in confusione per la questione del contratto. Io vorrei tanto avere la possibilità di sapere che fine ha fatto Marcelo Brozovic, perché Denzel Dumfries non gioca più, perché in Inter-Empoli Dzeko non è entrato subito. Vorrei avere un po’ più di risposte».