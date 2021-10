Sabatini: «Inzaghi squalificato e Mariani al VAR! Le polemiche di Inter-Juventus…»

Sabatini torna sulle polemiche dell’ultimo weekend di Serie A facendo notare il diverso epilogo tra allenatori e arbitri. Il giornalista di Sport Mediaset, intervenuto nel corso del TG sportivo su Italia 1, introduce anche la nuova polemica legata alla prossima sfida Inter-Juventus

POLEMICHE CALCISTICHE – Le conseguenze delle ultime polemiche incuriosiscono Sandro Sabatini, che fa notare il diverso trattamento: «Gli allenatori espulsi come Simone Inzaghi non vanno in panchina. Ma gli arbitri coinvolti nella domenica particolare della Serie A come Maurizio Mariani vanno a fare il VAR nel turno infrasettimanale (ride, ndr). Chissà cosa diranno in Napoli-Bologna i vari protagonisti della partita! Sul VAR che è intervenuto in occasione del fallo di Denzel Dumfries su Alex Sandro ci sono state polemiche. Ma in generale in Inter-Juventus le polemiche non finiscono mai. In particolare, c’è anche la Supercoppa Italiana ora. Dopo tanti anni di campo neutro, tra cui quelle discusse in territorio arabo, tornerà a San Siro. Probabilmente sarà il 5 o 12 gennaio. Ancora manca la data ufficiale. Di sicuro impatterà sul calendario, essendoci in quel periodo la Coppa d’Africa. Che per qualche squadra rischia di essere un problema. Soprattutto per il Napoli…». Questo il pensiero di Sabatini dopo le ultime vicende a tinte bianconerazzurre.