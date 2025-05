Sabatini: «Inzaghi non ha gestito bene la rosa dell’Inter!»

L’Inter ha battuto il Verona ma rimane dietro il Napoli in campionato. Sandro Sabatini ha qualcosa da dire a Simone Inzaghi per il suo operato, lo fa su Tutti Convocati.

GIUDIZIO FINALE – Sandro Sabatini non risparmia proprio Simone Inzaghi: «Il Napoli ha fatto un passo importantissimo, la trasferta di Lecce era la più difficile. Non si parla di bel gioco ieri, sia Inter che Napoli vincono 1-0 e non si è visto un bel gioco. Due storie nelle storie principali: Conte che tira fuori una frase che diventa manifesto forse troppo forte. L’altra storia riguarda un giocatore di cui si parla sempre male. Per una volta parliamo di Asllani che ha giocato benissimo, benissimo. Per un ragazzo di poco più di 20 anni calciare un rigore al 20′ minuto del primo tempo con partita ancora aperta non è facile. Lo stadio era zitto, non vedeva l’ora di imprecare. Bravo Asllani, gran partita e grande personalità! Non è lui uno dei punti deboli dell’Inter, ce ne sono altri. In generale la formazione dell’Inter di ieri sera lotterebbe per entrare in Europa. Inzaghi ha gestito forse male le risorse in questa stagione. Ci siamo adagiati a dire che ci fosse una squadra forte e una debole. Con il giusto dosaggio si può rimproverare Inzaghi per non aver gestito così bene la rosa»