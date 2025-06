Sabatini: «Inzaghi ha preso in giro tutti all’Inter! Le ragioni»

L’addio di Simone Inzaghi ha lasciato più di qualche dubbio. Il suo modo di comunicare, o meglio non comunicare, non ha convinto soprattutto Sandro Sabatini. Le sue parole sull’ex Inter dal canale Youtube.

STORIA DIFFICILE – La storia di Simone Inzaghi con l’Inter sarebbe potuta finire in una maniera sicuramente migliore. L’allenatore ha lasciato il club senza vincere alcun trofeo in questa stagione, ma soprattutto perdendo la finale di Champions League contro il Psg per 5-0. Una notte da incubo ha cancellato gli ultimi bei ricordi. Sandro Sabatini mostra poi qualche dubbio sulle parole del mister adesso impegnato al Mondiale per Club con l’Al-Hilal: «A me Chivu piace, mi sembra all’altezza del compito che avrà. Per me il romeno farà molto bene, se non subito anche in un futuro vicino. Inzaghi? Bravo allenatore ma ha un po’ preso in giro tutti con l’Al-Hilal. Non aveva firmato, ma aveva deciso già quando aveva detto di non parlarne. Ha mandato la moglie a vedere le situazioni logistiche, il mediatore ha preparato prima il contratto e il figlio era in Arabia Saudita. Per me aveva deciso un mese prima, lo ha comunicato al momento opportuno. Era meglio se Simone Inzaghi avesse affrontato la situazione in maniera migliore»