Sabatini: «Inzaghi, errori innegabili. Ecco l’identikit del suo sostituto»

Sandro Sabatini commenta a Radio Sportiva gli errori di Simone Inzaghi, dettati principalmente dalla confusione. Il giornalista si esprime poi sull’identikit di un possibile sostituto

ERRORI INNEGABILI – Ecco il commento di Sandro Sabatini sull’operato di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter: «Inzaghi ha fatto errori innegabili. C’è confusione in panchina e in chi deve confermare l’operato dell’allenatore. Non so chi vedrei bene come sostituto di Inzaghi. L’identikit vada su un allenatore che sia pratico, non un teorico di gioco. Nella praticità intendo anche la predisposizione a lanciare i giovani e accompagnarli nella crescita».