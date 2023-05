Sabatini: «Inzaghi, con le vittorie le ferite si rimarginano. Marotta…»

Sandro Sabatini ha citato un momento particolare per Simone Inzaghi nella stagione. Il giornalista ha ricordato le difficoltà del tecnico su Pressing.

PERIODO – C’è stato un periodo difficile per l’Inter, questo è sicuro. Sabatini lo ricorda dicendo: «Nel momento in cui Inzaghi è stato in difficoltà secondo l’allenatore chi non lo ha difeso a dovere, ammiccando alle voci di nuovo mister, era Beppe Marotta. Dopo i sassolini di Inzaghi non si è più parlato per tre giorni, secondo me questi come tutti i problemi, le cicatrici e le ferite con le vittorie si rimarginano».