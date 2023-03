Sabatini: «Inzaghi adesso in discussione, i giocatori fanno quello che vogliono!»

Duro attacco di Sandro Sabatini in diretta su Radio 24 a Simone Inzaghi, adesso in discussione per la discontinuità della sua Inter e per l’atteggiamento dei giocatori in campo. Il giornalista torna sulla sconfitta di La Spezia.

IN DISCUSSIONE – Sandro Sabatini parla così del momento dell’Inter e della discontinuità nei risultati, citando soprattutto il tecnico nerazzurro: «Giusto adesso mettere in discussione Simone Inzaghi per questa altalena di risultati e i giocatori sembrerebbero fare quello che vogliono in campo, come in occasione del calcio di rigore con Lautaro Martinez che prende il pallone e Lukaku che chiede platealmente alla panchina perché non lui. Se poi analizziamo la partita nei numeri alla fine l’Inter ha fatto 20 tiri in porta e sbagliato un rigore, sono episodi che giustificano, però purtroppo è l’ottava sconfitta in campionato».