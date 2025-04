Sabatini: «Inter, una vittoria storica! Lautaro Martinez perfetto»

In un video pubblicato su YouTube, il noto giornalista sportivo Sandro Sabatini, ha commentato la vittoria dell’Inter in casa del Bayern Monaco.

STORICA – Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo ed opinionista, all’indomani della vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco in Champions League, ha commentato attraverso un video sul canale Youtube di calciomercato.com, la vittoria dei nerazzurri in Germania. Questo il suo pensiero: «Una partita del genere entra nella storia, non solo per il gol di Lautaro Martine e per i ricordi che evoca il Bayern Monaco. Entra nella storia perché i tifosi si godono una squadra che gioca calcio con coraggio, precisione e lo fa in Germania in casa del Bayern Monaco. I nerazzurri hanno portato a casa una vittoria che gli permette di guardare in semifinale».

GIGANTE – Sabatini poi, si sofferma sulla prestazione di Lautaro Martinez: «Ha fatto una prestazione gifantesca, uomo a tutto campo e come un solista nel gol. Il secondo gol invece è una gioia che parte da Carlos Augusto e che finisce a Frattesi che ha alzato la testa nel momento più importante della stagione. Le riserve non valgono i titolari, vero. Ma alcune è molto difficili non farle giocare di più».