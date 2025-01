Sabatini: «Inter, primo tempo opaco. C’è però da parlare di due!»

Sandro Sabatini ha espresso il suo punto di vista su Inter-Empoli, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 3-1. Poi un giudizio scettico su due calciatori nerazzurri.

IL RAGIONAMENTO – Sandro Sabatini ha parlato sul suo canale Youtube del match vinto dall’Inter contro l’Empoli per 3-1. Il giornalista si è così pronunciato sulla sfida: «I nerazzurri hanno vinto dopo un primo tempo opaco. Ma vi raccomando, non prendetevela con Asllani, che ha giocato una buona partita. Se lo fate, diventa un gioco al massacro che non fa bene a nessuno. Piuttosto, c’è da parlare di Zielinski e Taremi, i quali possono fare di più».