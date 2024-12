Sabatini: «L’Inter vincerà la Champions League! Questa la finale»

Sabatini azzarda un pronostico in Champions League e pone l’Inter in finale come due anni fa. La tesi del giornalista che dà pure le due finaliste.

AZZARDO – Sandro Sabatini, durante il podcast Calcio Selvaggio, ha pronosticato la finale di Champions League: «Chi vince la Champions? L’Inter! Segnatevelo. Io non sono simpatizzante di nulla, ma penso che quest’anno l’Inter può vincere la Champions. Parliamoci chiaro: quante volte ti ricapita nella vita che Real Madrid, Manchester City, PSG si trovano in queste situazioni qui. Alla fine, lo sapete con chi va in finale di Champions? Contro il Bayern Monaco, come a Madrid nel 2010».