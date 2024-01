Sabatini: «Inter ai vertici anche con la seconda squadra! La sua forza»

Sabatini risponde a numerose critiche che gli sono arrivate per come si espone sull’Inter. Il giornalista, intervenuto nella puntata di stamattina di Microfono Aperto su Radio Sportiva, pur mantenendo alcuni suoi punti fermi chiarisce di non essere “anti”.

IL VALORE – La risposta di Sandro Sabatini a chi lo accusa di essere troppo negativo: «Prima degli acquisti di Yann Sommer e Marko Arnautovic avevo detto che l’Inter, come formazione titolare, era inferiore all’anno scorso. E mi sembra che lo dicano anche adesso. Su Piero Ausilio e Giuseppe Marotta dico che stanno facendo un ottimo lavoro. Dico anche che ci sono difficoltà economiche, ma sulla tempesta social ricordo che finché paga i prestiti è assolutamente in regola. Sugli arbitri Gianluca Rocchi ha citato otto episodi con degli errori e l’Inter ne ha beneficiato di più, ma tanto alla fine vince la squadra più forte e più brava».

AL TOP – Sabatini trova una qualità nell’Inter, che non si sottolinea più di tanto: «Guardate la formazione che c’è in panchina, ha una squadra che sarebbe da quinto-sesto posto, settimo al massimo. Questa è la forza dell’Inter, complimenti ad Ausilio che li ha comprati, a Marotta e a Simone Inzaghi che li allena. L’Inter ha una seconda squadra che arriverebbe quinta-sesta in Serie A, e non è negativo. Il duello primato fra Inter e Juventus? Comunque stanno facendo tutte e due qualcosa di straordinario, penso non sarà difficile sia per l’Inter sia per la Juventus replicare il girone d’andata. Siamo tutti preoccupati e distratti dal VAR, dalle polemiche, dalla lepre e dal cacciatore o da guardia e ladri, ma ci stiamo perdendo la bellezza di un campionato con due squadre che stanno facendo cose straordinarie. Opinione mia: con la Juventus che sta facendo cose un po’ più straordinarie, ma solo per come era partita».