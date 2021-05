Sabatini – giornalista di ‘Sport Mediaset’ -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, appoggia Conte nei dubbi sul futuro dell’Inter dopo le prime novità veicolate dopo il ritorno di Zhang a Milano

GESTIONE E TENSIONI – Per una volta Sandro Sabatini sta dalla parte dell’allenatore nerazzurro: «Fondamentalmente, c’è una cosa su cui Antonio Conte ha assolutamente ragione: la gestione dell’Inter da parte di Steven Zhang lascia allibiti. Non puoi chiedere ai giocatori di rinunciare a due mensilità, avendo già arretrati da pagare. E ha fatto capire che, per mettere a posto i conti, ci sarà bisogno anche di una cessione eccellente. Zhang deve fare il presidente dell’Inter rispettando la storia e i tifosi dell’Inter, ma anche l’allenatore e i giocatori che hanno riportato lo scudetto a Milano. Se Zhang è in questa situazione perché dalla Cina non possono arrivare soldi, sarà così anche nei prossimi anni e deve rispondere di questo. Conte non può iniziare una nuova stagione su queste basi. Se Zhang ha bisogno di un fondo, che venda tutta la società a un fondo! Se non ce la fai a garantire le promesse da presidente dell’Inter, è giusto trovi un nuovo acquirente e proprietario per l’Inter. Se tutti ci hanno rimesso dei milioni, Zhang non può pensare di andar via guadagnando dall’Inter eh. Comunque fa un po’ impressione che in una squadra che festeggia lo scudetto ci siano tutte queste tensioni. Dalle bottiglie di champagne agli stipendi da ridurre e Zhang che non vuole vendere, fino a questo screzio tra Lautaro Martinez e Conte…». Questo il pensiero di Sabatini sul momento attuale in casa Inter.